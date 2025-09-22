Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O processo prevê a alienação de 44,9% do capital da TAP, podendo o valor subir até 49,9% caso os trabalhadores abdiquem dos 5% que lhes estão reservados. Entre os potenciais compradores já assumidos estão a IAG (dona da Iberia e British Airways), a Air France-KLM e a Lufthansa, ainda que o Executivo tenha referido a existência de “mais de uma dezena” de interessados.

Segundo o documento, um dos requisitos mínimos é que os concorrentes tenham registado receitas superiores a cinco mil milhões de euros em pelo menos um dos últimos três anos, critério que os três principais grupos cumprem.

O Governo sublinha que irá valorizar não apenas o preço, mas também a apresentação de um projeto estratégico sólido, com garantias de execução e de alocação de recursos, que assegure a preservação e crescimento da TAP. Entre os pontos destacados estão o reforço da frota, o investimento em manutenção, a aposta em combustíveis sustentáveis, a ligação às regiões autónomas e aos países de língua oficial portuguesa, bem como a expansão para novos mercados.

O processo de privatização está dividido em quatro etapas: pré-qualificação (60 dias), apresentação de propostas não vinculativas (até 90 dias), entrega de propostas vinculativas (até 90 dias) e eventual fase de negociação. O Governo estima que todo o processo possa prolongar-se por mais de oito meses.

