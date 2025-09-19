Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um veleiro com bandeira francesa ficou com o leme danificado na tarde desta quinta-feira, 18 de Setembro, após uma interacção com orcas ao largo de Peniche, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A embarcação navegava a cerca de seis quilómetros da costa, quando o leme deixou de funcionar, obrigando os cinco tripulantes a pedir auxílio. O alerta foi recebido pelas 14h27 e os elementos da Estação Salva-vidas de Peniche foram imediatamente enviados para o local.

De acordo com a AMN, nenhum dos ocupantes necessitou de assistência médica e encontravam-se em boas condições físicas. A embarcação terá agora de ser sujeita a uma vistoria técnica antes de poder retomar a navegação.

Este incidente surge numa semana marcada por vários episódios semelhantes na costa portuguesa. Um veleiro afundou recentemente ao largo da Costa da Caparica, outro ficou em risco dias depois, e foram ainda registadas ocorrências em Cascais e na Fonte da Telha.

Nos últimos anos, têm sido registadas dezenas de interacções entre orcas e embarcações na costa atlântica ibérica, especialmente entre o sul de Portugal e o noroeste de Espanha. A comunidade científica continua a investigar o fenómeno, apontando possíveis explicações ligadas a comportamentos sociais, reacções de defesa ou simples curiosidade por parte dos animais.

A AMN recomenda que, em caso de avistamento de orcas, os navegadores reduzam a velocidade, desliguem o motor (se possível), evitem manobras bruscas e comuniquem de imediato qualquer incidente às autoridades.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.