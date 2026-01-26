Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o responsável Salvado Pires à Lusa, o destino do navio será um dos portos do sul do país, numa operação que deverá decorrer até terça-feira. “São portos que têm orientações [de entrada e saída] diferentes, um a noroeste, outro a sudoeste, o que pode ajudar na decisão”, explicou.

Apesar da avaria no leme, o cargueiro mantém a propulsão e consegue movimentar-se e rodar com o auxílio de uma hélice na proa. “Não aparenta ter outros danos além da avaria no leme”, acrescentou Salvado Pires, sublinhando que a tripulação está bem e sem ferimentos.

Face ao agravamento do estado do mar previsto para as próximas horas, o navio está a afastar-se gradualmente da costa, deslocando-se lentamente de marcha a ré. A barra da Figueira da Foz encontra-se fechada a toda a navegação desde as 14h00 de hoje. Pelas 15h00, o Eikborg estava a cerca de quatro milhas náuticas (aproximadamente sete quilómetros) da costa.

O Eikborg, com 89 metros de comprimento, terá ficado com o leme inutilizado após alegadamente bater no fundo devido à acumulação de areias na barra da Figueira da Foz, quando saía do porto comercial com carga de celulose da Celbi, do grupo Altri, no início da manhã de hoje, segundo fonte portuária.

