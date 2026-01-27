Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"É com profundo pesar que informamos e lamentamos o falecimento de Fernando Mamede, uma figura ímpar cuja carreira foi marcada pela excelência e dedicação. (...) O seu percurso notável constitui um legado que permanecerá como referência e inspiração», lê-se na nota de pesar da Federação Portuguesa de Atletismo.

O Sporting, do qual foi atleta, lamentou a morte através de uma nota no site oficial, afirmando que Mamede foi "um dos maiores nomes da história do desporto português e do emblema de Alvalade".

Fernando Mamede foi recordista mundial dos 10 mil metros, feito que alcançou a 2 de julho de 1984, em Estocolmo. Especialista em provas de fundo, participou em três edições dos Jogos Olímpicos (Munique 1972, Montreal 1976 e Los Angeles 1984) e noutros tantos europeus e acumulou ainda 27 recordes nacionais. Além disso, venceu o bronze nos Campeonatos do Mundo de corta-mato em 1981.

