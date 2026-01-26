Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à agência Lusa pelas 10h50, Paulo Mariano explicou que o cargueiro Eikborg, com 89 metros de comprimento, está sem capacidade de manobra e a navegar de marcha-a-ré apenas para tentar manter algum controlo da embarcação, enquanto aguarda auxílio externo.

“O navio está sem leme. Neste momento, está à deriva. Está a tentar manter algum rumo, navegando ao contrário, o que é contraproducente, mas é a única solução que o comandante tem para tentar dominar o navio até que alguém venha em socorro”, afirmou.

Segundo Paulo Mariano, não existem rebocadores disponíveis nem na Figueira da Foz nem em Aveiro, pelo que os meios de apoio terão de se deslocar do porto de Leixões.

O responsável classificou a situação como “a tempestade das tempestades”, alertando para o risco elevado de naufrágio, tendo em conta o agravamento previsto das condições do mar.

“Se ele começar a meter água na casa das máquinas, está sujeito a ir ao fundo. Estamos aqui na iminência, e não estou a exagerar, de acontecer uma tragédia”, concluiu.

