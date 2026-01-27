Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Como funciona o IRS Jovem

O IRS Jovem funciona com diferentes níveis de isenção ao longo dos primeiros 10 anos de trabalho. No primeiro ano, há isenção total de IRS (100%); do segundo ao quarto ano, a isenção é de 75%; do quinto ao sétimo ano, de 50%; e do oitavo ao 10.º ano, de 25%.

O limite anual de rendimento isento é 55 vezes o IAS (cerca de 29.500€ estimados para 2026). O regime aplica-se tanto a trabalhadores dependentes (Categoria A) como independentes (Categoria B) e deixou de exigir a conclusão de um ciclo de estudos isto é, todos os jovens até 35 anos podem beneficiar.

Exemplos práticos

Para um salário de 1.000€, no 2.º ao 4.º ano, o acréscimo líquido é de 5€ por mês; do 5.º ao 7.º ano sobe para 11€ e do 8.º ao 10.º ano para 16€.

Com um salário de 1.500€, a subida é de 4€, 9€ e 13€, respetivamente, nos mesmos patamares. Para salários mais altos, como 6.000€, o aumento pode chegar a 47€ por mês.

Quem pode beneficiar

O IRS Jovem destina-se a jovens até 35 anos com IRS regularizado, residentes fiscais em Portugal e rendimentos de trabalho dependente ou independente.

Quem não pode acumular o benefício

O benefício não pode ser acumulado com programas fiscais para residentes não habituais ou ex-residentes, incentivos fiscais à investigação e inovação, ou prémios salariais e outros benefícios fiscais incompatíveis.

Como ter acesso

Os trabalhadores dependentes devem assinalar os quadros 4A e 4F na declaração Modelo 3 do IRS. Os trabalhadores independentes devem assinalar o quadro 3E do anexo B.

Recebem mais agora, logo é-lhes devolvido menos depois

Ao longo do ano, a empresa retém uma parte do salário, o Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares e entrega ao Estado.

No final do ano, na altura de fazer a declaração, o Estado compara o que já foi retido com o que realmente o contribuinte devia pagar de imposto. Se pagou mais do que devia, via contribuição da entidade patronal, recebe devolução; se pagou menos, tem de pagar a diferença.

Ora, com o IRS Jovem, é retido menos imposto todos os meses, ou seja, vai-se pagando menos ao longo do ano. Assim, se tivesse retido mais do que o contribuinte devia, recebia uma devolução maior; agora, como já retêm menos, há menos “excesso” a devolver. Por isso, pagar menos todos os meses significa ter mais dinheiro no bolso ao longo do ano, mas ao mesmo tempo a devolução anual do IRS será menor, porque já pagou menos imposto durante o ano.

Para que serve este imposto

O IRS é uma forma de todos contribuirmos para que o Estado possa funcionar e fornecer serviços essenciais à sociedade. Quanto mais rendimentos tiverem os cidadãos, mais o Estado pode investir nestas áreas.

Saúde : hospitais, centros de saúde, medicamentos comparticipados, campanhas de prevenção.

Educação : escolas públicas, professores, bolsas de estudo, materiais escolares.

Segurança Social : pensões de reforma, subsídios de desemprego, abonos de família, apoio a pessoas com deficiência.

Segurança e Justiça : polícia, bombeiros, tribunais, prisões.

Infraestruturas e serviços públicos: estradas, transportes públicos, água, eletricidade e saneamento em áreas públicas.

Cultura e desporto: museus, bibliotecas, apoios a eventos culturais e clubes desportivos.