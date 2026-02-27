Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma investigação sobre a relação entre dieta e cancro concluiu que os vegetarianos apresentam um risco substancialmente menor de cinco tipos de cancro, incluindo o pancreático, da próstata, da mama, do rim e o mieloma múltiplo, escreve o The Guardian.

O estudo utilizou dados de mais de 1,8 milhões de pessoas acompanhadas ao longo de muitos anos, tornando possível avaliar padrões de risco que estudos anteriores não conseguiam detetar devido ao número reduzido de vegetarianos e veganos.

Segundo os resultados, os vegetarianos tinham um risco 21% inferior de cancro do pâncreas, 12% inferior de cancro da próstata e 9% inferior de cancro da mama comparativamente com consumidores de carne. Estes três tipos de cancro representam cerca de um quinto das mortes por cancro no Reino Unido. Adicionalmente, foi registado um risco 28% menor de cancro do rim e 31% menor de mieloma múltiplo entre os participantes vegetarianos.

Contudo, o estudo identificou também pontos de atenção. Os vegetarianos apresentaram quase o dobro do risco de carcinoma de células escamosas do esófago, o tipo mais comum deste cancro, possivelmente devido a défices de nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B.

Já os veganos registaram um aumento de 40% no risco de cancro do cólon em comparação com consumidores de carne, possivelmente associado a uma ingestão média de cálcio abaixo do recomendado (590 mg/dia face aos 700 mg/dia sugeridos no Reino Unido) e a outros nutrientes deficitários.

Os investigadores sublinharam que ainda é necessário determinar se o consumo de carne é prejudicial ou se certos componentes da dieta vegetariana são responsáveis pela redução do risco de cancro – e que este efeito poderá variar consoante o tipo de cancro.

O estudo reuniu dados de múltiplas investigações internacionais sobre dieta e saúde, permitindo compilar informação de cerca de 1,64 milhões de consumidores de carne, 57.016 consumidores de aves (sem carne vermelha), 42.910 pescatarianos, 63.147 vegetarianos e 8.849 veganos, seguidos em média durante 16 anos. Foram considerados fatores que influenciam o risco de cancro, como índice de massa corporal e hábitos de tabagismo.

No total, foram analisados 17 tipos de cancro, incluindo do aparelho gastrointestinal, pulmões, sistema reprodutivo, trato urinário e sangue.

