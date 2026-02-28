Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A agência Lusa noticiou que cinco aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea dos Estados Unidos levantaram hoje voo da Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, segundo constatou no local.

Há mais de uma semana que se encontravam estacionados naquela infraestrutura militar 15 aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana, aeronaves com capacidade para reabastecer outras em pleno voo, permitindo prolongar operações aéreas sem necessidade de aterragem intermédia.

Minutos depois da partida dos reabastecedores, levantou voo também um P-8 Poseidon, aeronave militar desenvolvida para a Marinha dos Estados Unidos e projetada para missões de guerra antissubmarino. Este avião tinha chegado à Base das Lajes na sexta-feira à noite.

Logo de seguida, descolou ainda um avião C-130, habitualmente utilizado para o transporte de tropas e cargas.

A movimentação destas aeronaves ocorre no mesmo dia em que Israel e Estados Unidos lançaram um ataque contra o Irão, com o objetivo declarado de “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”. Em resposta, Teerão disparou mísseis e lançou drones contra bases norte-americanas na região e contra países vizinhos, nomeadamente a Arábia Saudita, o Bahrein e o Qatar.

