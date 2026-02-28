Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A atual escalada é perigosa para todos. Tem de cessar”, afirma Macron, acrescentando que, neste momento crítico, estão a ser tomadas “todas as medidas” para garantir a segurança do território francês, dos cidadãos e dos interesses de França no Médio Oriente.

O presidente francês declara também que o país está preparado para mobilizar “os recursos necessários para proteger os seus parceiros mais próximos, caso estes o solicitem”. Macron manteve contactos separados com líderes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Qatar e da Jordânia.

Também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, rejeitou a “ação militar unilateral” dos Estados Unidos e de Israel, considerando que esta representa “uma escalada” e contribui para “uma ordem internacional mais incerta”. Numa mensagem publicada na rede social X, Sánchez condenou igualmente “as ações do regime iraniano e da Guarda Revolucionária”, defendendo que não se pode permitir “outra guerra prolongada e devastadora no Médio Oriente” e apelando à desescalada imediata e ao pleno respeito do direito internacional.

Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recordou que a União Europeia adotou “sanções extensivas” em resposta ao que classificou como o “regime mortal” iraniano, apelando a todas as partes para exercerem “máxima contenção, protegerem civis e respeitarem plenamente o direito internacional”.

O gabinete da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou solidariedade com a população civil iraniana e sublinhou a necessidade de respeito pelos direitos civis e políticos. Meloni deverá consultar aliados e líderes regionais para apoiar iniciativas destinadas a reduzir as tensões.

Já o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou na rede social X, que a Austrália “apoia o corajoso povo do Irão na sua luta contra a opressão” e manifestou apoio aos esforços norte-americanos para impedir que Teerão desenvolva armas nucleares.

Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo classificou as ações dos Estados Unidos e de Israel como “imprudentes”, considerando que violam o direito internacional e defendendo um regresso a soluções políticas e diplomáticas.

Um porta-voz do governo britânico afirmou que o Reino Unido “não quer ver uma escalada que leve a um conflito regional mais amplo”, acrescentando que o país “está preparado para proteger os seus interesses”.

*Notícia atualizada às 13h30 com declarações de Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.