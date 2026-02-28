Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, Netanyahu descreveu os cidadãos iranianos como “corajosos” e afirmou que os recentes ataques de Israel oferecem ao povo uma “oportunidade única, de uma geração”, para derrubar o regime iraniano.

O líder israelita exortou os iranianos a “tomar as ruas em massa” e a “cumprir esta missão histórica”, sublinhando que o momento de agir não deve ser desperdiçado.

“É altura de se unirem para uma missão histórica”, disse, apelando à participação ativa de todos. “Esta é uma oportunidade para fazer algo. Não fiquem de braços cruzados, porque este momento chegou e será exigido que saiam às ruas em massa, para completar este trabalho e derrubar e erradicar este regime”.

O primeiro-ministro afirmou ainda que as forças israelitas conseguiram atingir membros seniores do programa nuclear iraniano, bem como altos responsáveis do país. Segundo Netanyahu, Israel continuará a atacar “milhares de alvos” no que descreveu como o “regime terrorista” do Irão, sem revelar detalhes específicos sobre futuras operações.

Netanyahu declarou também que o composto do aiatolá Ali Khameini foi destruído durante os ataques. “Todos os sinais mostram que este tirano já não está entre nós”, afirmou. Esta declaração contrasta com informações divulgadas anteriormente pelo ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, que asseguravam que tanto o líder supremo como o presidente do país estavam “sãos e salvos”.

Posteriormente, também a Reuters avançou que Ali Khamenei está morto. Segundo um alto funcionário israelita, Khamenei, que governava o Irão desde 1989, morreu e o seu corpo foi encontrado.

