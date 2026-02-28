Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As recomendações do MNE surgem na sequência dos ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão e da resposta de Teerão, que terá recorrido a mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e em países vizinhos, como Bahrein, Arábia Saudita e Qatar.

Contactado pela agência Lusa, citada pelo Observador, um porta-voz do ministério adiantou que o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, e o Gabinete de Emergência Consular estão, desde o início do dia, a contactar os embaixadores portugueses nos países da região para acompanhar a situação no terreno.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram de manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão. O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os EUA tinham iniciado “grandes operações de combate no Irão”, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que a ação visa “eliminar uma ameaça existencial” representada pelo regime iraniano.

O Irão respondeu entretanto, lançando mísseis contra uma base militar norte-americana no Bahrein e tentando atingir o Qatar, que conseguiu intercetar os projéteis.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou ainda ter emitido conselhos específicos aos portugueses residentes na região para se manterem em casa e evitarem deslocações desnecessárias.

“Em caso de necessidade especial, [devem] contactar as embaixadas ou o Gabinete de Emergência Consular e estar atentos a toda a informação, em particular à que é facultada pelas embaixadas, assim como cumprir as recomendações das autoridades locais”, indicou.

Numa publicação feita durante a manhã nas redes sociais, o MNE assegurou estar a acompanhar “ao minuto” os desenvolvimentos da situação, sublinhando que a prioridade é “a segurança dos cidadãos portugueses”.