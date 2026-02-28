Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de garantir o melhor tempo na qualificação — a sua segunda pole position na categoria Fórmula 4 — o piloto português confirmou o forte andamento demonstrado ao longo do fim de semana e converteu a pole numa vitória categórica, liderando todas as voltas e registando ainda a volta mais rápida da corrida.

O triunfo representa um marco significativo na carreira do jovem piloto e um momento de relevância para o automobilismo português, reforçando o seu estatuto como um dos talentos em maior afirmação na modalidade.

“É um momento muito especial. Sabíamos que tínhamos ritmo para lutar na frente e hoje conseguimos juntar tudo: uma boa qualificação, uma boa partida e uma corrida consistente até ao fim. Estou muito satisfeito e agora é continuar com este ritmo para o resto do fim de semana”, afirmou.

A ronda de Jarama, segunda do campeonato após o arranque em Portimão, confirma o piloto como um dos principais candidatos à luta pelo título do Spanish Winter Championship.

O fim de semana competitivo ainda não terminou, com a sprint race agendada para esta tarde e uma nova corrida no domingo, onde o objetivo passa por continuar a somar pontos importantes na luta pelo campeonato.

