Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram a entrada do hotel em chamas. O Fairmont Dubai Palm terá sido atingido por destroços derivados de um ataque do Irão.

Nos vídeos são também ouvidas explosões no local.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.