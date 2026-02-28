Ouvida uma explosão no Dubai. O hotel Fairmont Dubai Palm foi atingido.
Imagens partilhadas nas redes sociais mostram a entrada do hotel em chamas. O Fairmont Dubai Palm terá sido atingido por destroços derivados de um ataque do Irão.
Nos vídeos são também ouvidas explosões no local.
