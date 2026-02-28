Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o jornal Haaretz, o comandante distrital dos bombeiros e serviços de resgate de Tel Aviv afirmou que o prédio ficou parcialmente colapsado após o impacto e que deflagrou um incêndio no local. Oito pessoas terão sido retiradas com vida dos escombros, enquanto as operações de busca e salvamento continuam.

Imagens divulgadas pela BBC mostram o momento da explosão quando o míssil atinge o edifício, bem como equipas de socorro no terreno. Numa das fotografias, um operário de resgate israelita transporta uma criança após o ataque.

