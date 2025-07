O risco deverá aumentar nos próximos dias e manter-se pelo menos até ao início da próxima semana.

O índice de perigo de incêndio rural tem cinco níveis — de reduzido a máximo — e é calculado com base na temperatura do ar, humidade relativa, vento e precipitação das últimas 24 horas, de acordo com a Lusa, no Notícias ao Minuto.

O IPMA prevê uma subida das temperaturas a partir de hoje, podendo ultrapassar os 40 °C em algumas regiões do interior de Portugal Continental. As temperaturas mínimas deverão também ficar acima dos 20 °C em locais do sul, vale do Tejo e Beira Baixa.

Devido ao tempo quente, os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo entre as 09h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado.

Para esta quinta-feira, o IPMA antecipa céu pouco nublado ou limpo, vento forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, sobretudo à tarde, e subida da temperatura máxima, exceto no nordeste transmontano e na Beira Interior.

As mínimas deverão variar entre os 11 °C (na Guarda) e os 20 °C (em Faro), e as máximas entre os 23 °C (Leiria, Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 34 °C (Castelo Branco).