O incêndio rural na Madeira deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho de Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao município da Ponta do Sol, Eira do Serrado, Câmara de Lobos, 20 de agosto de 2024. A Madeira registou, até às 12:00 de hoje, 4.392 hectares de área ardida, na sequência do incêndio que atinge a região desde quarta-feira, indicou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), António Nunes. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Lusa