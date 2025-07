Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo entre as 09h00 desta sexta-feira e a meia-noite de domingo. Nos restantes distritos, o aviso aplica-se a partir das 09h00 de sábado.

O IPMA prevê temperaturas acima da média, com máximas acima dos 30 °C em quase todo o país e a rondar os 40 °C em zonas do Alentejo, vale do Tejo e Douro. As mínimas também serão elevadas, com temperaturas de 20 °C em várias regiões.

Na Madeira, esperam-se temperaturas máximas próximas dos 30 °C e mínimas acima dos 20 °C, exceto nas regiões montanhosas, onde deverá situar-se entre os 15 e os 20 graus.

O tempo quente deverá prolongar-se, com possibilidade de onda de calor em algumas regiões. A radiação ultravioleta estará em níveis muito elevados no continente e nos arquipélagos, pelo menos até segunda-feira.

Nestas situações, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA refere em comunicado que "este episódio de tempo quente será caracterizado essencialmente pela duração do mesmo, com elevada probabilidade de vir a ser registada uma onda de calor em algumas regiões do continente, não se prevendo, no entanto, atingir valores próximos a máximos absolutos registados noutras ocasiões".