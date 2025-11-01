Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a BBC News, mais de 30 agentes da polícia britânica foram destacados para o local. As autoridades confirmaram, entretanto, que duas pessoas foram detidas em ligação ao incidente.

Em comunicado, a empresa ferroviária LNER informou que “os serviços de emergência estão a atender a uma ocorrência na estação de Huntingdon; todas as linhas estão bloqueadas”, acrescentando que os comboios na região foram temporariamente suspensos.

Segundo a Sky News, várias das vítimas foram transportadas para unidades hospitalares próximas, embora o número exato de feridos ainda não tenha sido divulgado.

O alerta para as autoridades foi dado às 19h39 (a mesma hora que Lisboa). A polícia mantém-se no local a recolher provas e investigar as circunstâncias do ataque.

Até ao momento, não há indicação sobre a motivação do crime, mas a investigação foi classificada como prioritária pelas autoridades britânicas.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, já reagiu ao incidente:"O terrível incidente ocorrido num comboio perto de Huntingdon é profundamente preocupante", refere, nas redes sociais.

"Os meus pensamentos estão com todos os afetados, e os meus agradecimentos aos serviços de emergência pela sua resposta", acrescenta.

"Qualquer pessoa na área deve seguir as orientações da polícia", termina.

