“Nesta zona da cidade há muitos prédios devolutos, sendo real o risco de desmoronamento em alguns”, afirmou a autarca numa declaração enviada à agência Lusa, que garantiu estar a decorrer “um levantamento da situação dos prédios devolutos”. Todos os proprietários serão notificados “com caráter de urgência”, acrescentou, dizendo que “já notificámos alguns proprietários de prédios devolutos neste primeiro mês de governação”.

Ana Abrunhosa sublinhou que, perante a falta de resposta dos donos dos edifícios, o município avançará com as medidas permitidas por lei, “desde a posse administrativa do imóvel até à expropriação”. Reforçou também que o edifício afetado “não tem condições de segurança”, o que obrigou a alojar os residentes em hotéis da cidade.

“Ontem, felizmente, ninguém morreu, mas, amanhã, o cenário pode ser diferente”, alertou, assegurando que a questão dos edifícios abandonados “vai continuar a merecer uma atenção muito especial” do executivo. A autarca disse que o município assumirá as suas responsabilidades e fará com que os proprietários também assumam as deles: “Se não assumirem, assumiremos nós por eles.”

A presidente destacou ainda a coordenação entre Proteção Civil Municipal, Bombeiros e PSP, que “estiveram presentes desde a primeira hora”, e agradeceu a prontidão do proprietário do prédio afetado. Manifestou também “uma palavra de conforto” às famílias desalojadas. Durante o dia, foi estabelecido contacto com “o proprietário do edifício devoluto, responsável pelo que aconteceu na passada noite”.

