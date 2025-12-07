Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com vista direta para o Centre Stage do Web Summit, Miguel Magalhães sentou-se com Ricardo Martinho, Country Manager da IBM Portugal, para uma conversa sobre o futuro da inteligência artificial, cloud híbrida e computação quântica, temas que estão a redefinir a estratégia da tecnológica centenária.

Logo no arranque, Ricardo Martinho comentou a afirmação recente do CEO global da IBM, que declarou que “a era da experimentação em inteligência artificial (IA) acabou”.

“É fundamental darmos o próximo passo e isso é exatamente o que estamos a fazer com os nossos clientes. Temos de agarrar nesta tecnologia, que tem um potencial incrível como todos sabemos, e começar a usá-la na vida real das nossas empresas”.

Segundo o representante da IBM, mais de 90% das empresas ainda testam IA sem recorrer aos seus próprios dados, o que impede resultados sólidos. A IBM tem procurado inverter esta tendência, começando por processos de menor exposição para aumentar a literacia, confiança e retorno imediato.

114 anos depois, a IBM continua em transformação

Com mais de um século de história (87 anos em Portugal), a IBM continua a posicionar-se na linha da frente da inovação. O investimento em investigação, o legado técnico e a aposta estratégica em IA, cloud híbrida e computação quântica mantêm a empresa relevante num mercado cada vez mais competitivo.

A cloud híbrida, impulsionada pela aquisição da Red Hat e pela plataforma OpenShift, surge como peça central da estratégia: permitir às empresas desenvolver aplicações uma única vez e executá-las em qualquer infraestrutura (pública, privada ou on-premises), acelerando inovação e reduzindo custos de transição.

O próximo salto tecnológico

Mas foi na computação quântica que o Country Manager da empresa focou alguns dos pontos mais fortes do episódio. A IBM anunciou, no próprio dia da gravação, o novo processador Nighthawk, desenvolvido para atingir o marco da chamada “vantagem quântica”: resolver um problema real impossível de resolver em computação clássica.

“A computação quântica vai dar o poder que hoje ainda não temos. Vamos conseguir resolver problemas que eram impossíveis, da simulação da natureza à manipulação molecular”, sublinhou o Country Manager da IBM Portugal.

Com mais de 5000 qubits (unidade básica de informação na computação quântica) disponíveis globalmente e uma rede de 500 parceiros, a IBM lidera a corrida para transformar esta tecnologia numa ferramenta prática. Ainda assim, o Country Manager da IBM, lamenta que Portugal esteja atrasado na preparação para tirar partido desta revolução.

Portugal está a perder a carruagem?

Apesar das iniciativas recentes, nomeadamente em Sines, o líder da IBM Portugal considera que o país tem falta de visão estratégica. Ricardo Martinho explica que a corrida à computação quântica lembra-lhe a época dos Descobrimentos portugueses, um momento em que o país não só tinha “provavelmente os melhores cérebros”, como desenvolveu instrumentos pioneiros – “o sextante e o astrolábio fomos nós que os inventámos” – que permitiram navegar rumo ao desconhecido.

Para o líder da IBM Portugal, a tecnologia quântica representa hoje esse mesmo salto para territórios inexplorados, exigindo capacidade de visão, investimento continuado e ambição estratégica.

E alerta que, tal como no passado quem ousou partir primeiro conquistou novas rotas e vantagens competitivas, também agora existe o risco de Portugal “perder a carruagem” se não aproveitar o momento decisivo para entrar nesta nova era tecnológica.

“Todos juntos conseguimos tirar o máximo proveito desta tecnologia e criar algo verdadeiramente diferenciador para Portugal. Entrarmos nesta nova era de descobrimentos tecnológicos no mundo quântico era um dos grandes desejos que eu tinha para 2026”, conclui Ricardo Martinho, Country Manager da IBM.

__

