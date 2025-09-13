Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O lançamento da Campanha Sazonal vai ocorrer na ULS São José - Unidade de Saúde de Marvila: Clínica Nascer e Crescer, em Lisboa, a 16 de setembro de 2025, pelas 13h00.

Segundo a DGS, esta campanha visa "proteger os lactentes nos primeiros meses de vida, e reduzir a suscetibilidade individual, a carga de doença e o impacto nos serviços de saúde, nomeadamente o recurso às urgências hospitalares e os internamentos por infeção respiratória".

"Esta será a segunda época em que será disponibilizado gratuitamente o anticorpo monoclonal contra o VSR em idade pediátrica, no seguimento da campanha do outono-inverno 2024-2025, que representou um marco significativo em saúde pública, tendo alcançado resultados relevantes e positivos no controlo e prevenção da infeção", salienta a autoridade de saúde numa nota publicada no 'site'.

A Campanha de Imunização irá decorrer em maternidades dos setores público, privado e social, para crianças nascidas entre 16 de setembro de 2025 e 31 de março de 2026, e nos cuidados de saúde primários e em hospitais, para crianças nascidas entre 1 de junho e 15 de setembro de 2025, bem como para crianças pré-termo ou com outros fatores de risco.

De acordo com a DGS, o anticorpo será também disponibilizado para as crianças com fatores de risco acrescido para infeção grave a entrar na segunda época sazonal, e que não tenham completado 24 meses até ao dia 30 de setembro de 2025, independentemente de terem sido imunizadas na campanha anterior.