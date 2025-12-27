Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A mesma fonte indica ainda a existência de seis urgências referenciadas em todo o país, que apenas recebem casos internos ou situações encaminhadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Além dos encerramentos, registaram-se vários condicionamentos em diferentes unidades hospitalares. A urgência de Pediatria do Hospital de Santa Maria Maior, que serve Barcelos e Esposende, esteve condicionada entre as 22:00 e as 24:00.

No Hospital de Vila Franca de Xira, os serviços de Pediatria e Obstetrícia funcionaram com limitações entre as 00:00 e as 9:00 e novamente entre as 21:00 e as 24:00. Já no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, os condicionamentos afetaram a urgência de Ginecologia e Obstetrícia.

Também estiveram condicionadas as urgências de Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 21:00 e as 24:00, bem como os serviços de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro e do Hospital de Santo André.

No total, estavam este sábado em funcionamento 111 serviços de urgência em todo o país, sendo que 27 operam segundo um novo modelo integrado num projeto-piloto, segundo dados do portal do SNS.



