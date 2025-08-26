Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Autoestrada 4 (A4) estava às 7h30 cortada ao trânsito no sentido Vila Real-Amarante devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros, que causou um morto e dois feridos.

Um dos feridos graves acabou por morrer, segundo uma fonte do Comando Sub-Regional do Douro, citada pela Agência Lusa.

“A colisão entre dois veículos ligeiros, cujo alerta foi dado às 6h30, causou um morto e dois feridos graves, que foram transportados ao Hospital de Penafiel”, adiantou a fonte.

A colisão ocorreu no sentido Vila Real-Amarante, depois do Túnel do Marão, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

A A4 mantinha-se às 7h50 cortada no sentido Vila Real-Amarante, depois do Túnel do Marão, para os trabalhos de limpeza da via.

A esta hora estavam no local 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos, segundo o site da Proteção Civil.