Segundo a PSP, a ação decorreu num prédio devoluto que, devido ao fácil acesso, vinha a ser utilizado por estranhos para pernoitar, consumir estupefacientes e praticar diversas incivilidades. Durante a operação, 15 cidadãos estrangeiros foram identificados, dois dos quais conduzidos à esquadra por diligências pendentes. A intervenção resultou ainda no cumprimento de um mandado de detenção.

Em comunicado, a PSP agradeceu a colaboração da população na denúncia de situações “potenciadoras de insegurança” e sublinhou a importância da gestão do espaço urbano, destacando que a existência de edifícios devolutos acessíveis representa risco acrescido para a segurança pública.