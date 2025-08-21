Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a PSP, a ação decorreu num prédio devoluto que, devido ao fácil acesso, vinha a ser utilizado por estranhos para pernoitar, consumir estupefacientes e praticar diversas incivilidades. Durante a operação, 15 cidadãos estrangeiros foram identificados, dois dos quais conduzidos à esquadra por diligências pendentes. A intervenção resultou ainda no cumprimento de um mandado de detenção.
Em comunicado, a PSP agradeceu a colaboração da população na denúncia de situações “potenciadoras de insegurança” e sublinhou a importância da gestão do espaço urbano, destacando que a existência de edifícios devolutos acessíveis representa risco acrescido para a segurança pública.
