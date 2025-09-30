Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pela primeira vez, os pacientes internados no serviço de Medicina Interna vão receber a visita do projeto Doctor Dogs – Terapia Assistida por Animais, numa experiência pioneira que visa proporcionar conforto emocional e momentos de afeto, através da interação com cães da Associação Ânimas.

Além disso, o projeto “Livros com Asas”, desenvolvido em parceria com a Porto Editora, é agora alargado ao serviço de Cirurgia Geral. A iniciativa permite que os utentes internados tenham acesso a livros e mantenham hábitos de leitura, promovendo cultura, distração e bem-estar durante o internamento. O projeto teve início a 23 de abril, Dia Mundial do Livro, e agora ganha uma dimensão mais abrangente com esta expansão.

A programação inclui ainda a sessão “Partilha de Gerações”, com o professor Levi Guerra, antigo diretor do Hospital São João, e o jovem romancista Rui Couceiro, autor dos livros Baiôa Sem Data Para Morrer e Morro da Pena Ventosa, ambos com personagens idosas centrais.

O tema da ONU para este ano, "As Pessoas Idosas Impulsionam Ações Locais e Globais: as Nossas Aspirações, O Nosso Bem-Estar e os Nossos Direitos", inspira a ULS São João a promover um envelhecimento ativo, saudável e digno, valorizando o papel das pessoas idosas na família e na comunidade, e reforçando o compromisso de assegurar qualidade de vida, respeito e dignidade em todas as etapas da vida.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.