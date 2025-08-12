Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De fora, segundo o jornal, fica qualquer cedência de território que não esteja sob ocupação russa.

A publicação diz ainda que o Presidente ucraniano estaria assim disposto a uma solução que pusesse fim ao conflito e que passasse pelo congelamento das linhas da frente, entregando ao lado russo o controlo das áreas que já conquistou nas regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporíjia, Kherson e Crimeia.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Dentro das linhas vermelhas definidas por Zelensky para um acordo estão várias garantias de segurança, como entrega de armas e o caminho para uma adesão à NATO.

Esta posição de Zelensky, mostra uma maior flexibilidade e surge a poucos dias do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, na sexta-feira, no Alasca.