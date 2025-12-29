Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, na rede social X, a intervenção foi levada a cabo por equipas da polícia junto a uma habitação na estrada da aldeia de Elmalık, onde se acreditava que se encontravam membros da organização terrorista. Durante a operação, os suspeitos reagiram com disparos, levando à morte de três agentes e ao ferimento de oito polícias e um guarda noturno, revela o canal de televisão TRT Haber.

O ministro destacou que, devido à presença de civis no interior da residência, nomeadamente cinco mulheres e seis crianças, as forças de segurança conduziram a operação com grande cuidado. Todos os civis foram evacuados em segurança.

No confronto armado, seis terroristas foram abatidos pelas forças policiais, conforme confirmado pelo ministro do Interior.

Ali Yerlikaya acrescentou que, nos últimos meses, as autoridades turcas intensificaram as ações contra o Daesh onde foram detidos 137 suspeitosem operações realizadas desde março de 2024, e 97 foram sujeitos a controlo judicial. Só na madrugada desta segunda-feira, foram realizadas 108 ações em 15 províncias da Turquia, sendo a de Yalova uma delas.

De acordo com um comunicado do gabinete da Procuradoria-Geral da Turquia, revela o Notícias ao Minuto, a ordem de detenção foi emitida após dados dos serviços de informações indicando que "a organização terrorista Estado Islâmico estava a planear ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo".

