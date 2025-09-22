Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fonte da autarquia, citada pela Lusa, o transporte da máquina — com 130 metros de comprimento, 6,4 metros de diâmetro externo e uma cabeça de corte de 70 toneladas — decorre entre as 23h00 desta segunda-feira e as 6h00 de terça-feira. Durante o processo, o equipamento terá de cruzar por duas vezes a Avenida Infante D. Henrique, “o que implicará um impacto significativo no trânsito local, sobretudo nas manhãs de 23 e 24 de setembro”, indicou também a empresa responsável pelo transporte, a LASO Transportes.

A tuneladora, batizada H2OLi, vai iniciar a escavação do segundo túnel do PGDL, que ligará o Beato a Chelas numa extensão aproximada de um quilómetro. O primeiro túnel, entre Campolide e Santa Apolónia, com cinco quilómetros, ficou concluído em julho deste ano, depois de arrancar em dezembro de 2023.

O projeto global representa um investimento de cerca de 250 milhões de euros e é apontado como uma das principais obras estruturantes para reduzir o risco de cheias e inundações em Lisboa. Inicialmente anunciado em 2006, o plano só avançou em 2015, durante a presidência de Fernando Medina, e conheceu o arranque das grandes intervenções em 2023, já com Carlos Moedas na liderança da autarquia.

Para 2025, estão previstos 79 milhões de euros de investimento no PGDL. Os dois túneis em construção vão captar água em Monsanto e Chelas, bem como em pontos intermédios — como a Avenida da Liberdade, a Rua de Santa Marta e a Avenida Almirante Reis — conduzindo o caudal até ao rio Tejo, em Santa Apolónia e no Beato.

