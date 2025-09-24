O supertufão Ragasa está a passar ao largo das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, após causar, pelo menos, 17 mortos em Taiwan e três nas Filipinas.
Depois de passar também por Macau e Hong Kong, a agência meteorológica chinesa previu que o supertufão atingiria a costa entre as cidades de Taishan e Zhanjiang entre a tarde e a noite de hoje.
Escolas, fábricas e serviços de transportes públicos foram suspensos em cerca de uma dezena de cidades no sul da China.
Na terça-feira, o Ragasa passou pelo norte das Filipinas, onde causou três mortos, cinco desaparecidos e desalojou mais de 17.500 pessoas em inundações e deslizamentos de terra, disseram as autoridades.
Na região de Hualine, no leste de Taiwan, pelo menos 14 pessoas morreram e 18 ficaram feridas e várias estão desaparecidas na sequência do transbordamento de um lago devido às intensas chuvas.
Os tufões são fenómenos meteorológicos recorrentes no sudeste da China e em Taiwan durante o verão e o outono, quando as águas quentes do Oceano Pacífico levam à formação de ciclones.
Comentários