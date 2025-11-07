Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O tufão Kalmaegi causou cinco mortos e sete feridos no Vietname, segundo o Ministério do Ambiente, após atingir o país na noite de quinta-feira, um dia depois de ter feito pelo menos 188 vítimas mortais nas Filipinas. As mortes registaram-se nas províncias centrais de Quang Ngai, Gia Lai e Dak Lak.

Em Gia Lai e na vizinha Dak Lak, pelo menos 57 casas ruíram e quase três mil ficaram danificadas, com telhados arrancados. Onze barcos afundaram e uma ponte desabou devido às inundações.

A empresa elétrica estatal informou que 1,6 milhões de clientes ficaram sem energia, tendo o serviço sido restabelecido a um terço deles até esta manhã.

O tufão atingiu o centro do Vietname com rajadas até 149 quilómetros por hora, provocando ondas de até oito metros. Milhares de pessoas foram retiradas das zonas costeiras antes da chegada da tempestade, que entretanto perdeu força e foi classificada como tempestade tropical.

A região continua a recuperar de uma semana de chuvas intensas e inundações que já tinham causado 47 mortos e afetado locais classificados como Património Mundial da UNESCO.

Enquanto o Vietname enfrenta os efeitos do Kalmaegi, as Filipinas, em estado de emergência, preparam-se para a possível chegada de outro ciclone, o Fung Wong, que poderá tornar-se um supertufão.

O Vietname é geralmente atingido por cerca de dez tempestades ou tufões por ano, mas o Kalmaegi é já o 13.º registado em 2025. Até agora, os desastres naturais no país provocaram 279 mortos ou desaparecidos e mais de dois mil milhões de euros em prejuízos. Cientistas alertam que as alterações climáticas estão a tornar os fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes e destrutivos.