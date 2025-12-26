Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi avançada pelo jornalista da Axios Barak Ravid na rede social X, citando um responsável ucraniano.

Esta manhã, o presidente ucraniano, tinha informado na rede social X que pretendia reunir-se com Trump "num futuro próximo" destacando que a comitiva ucraniana não está a "perder um único dia".

"Muito pode ser decidido antes do Ano Novo". Zelensky anuncia novo encontro com Trump
