O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode vir a encontrar-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este domingo em Mar-a-Lago, na Flórida.
A notícia foi avançada pelo jornalista da Axios Barak Ravid na rede social X, citando um responsável ucraniano.
Esta manhã, o presidente ucraniano, tinha informado na rede social X que pretendia reunir-se com Trump "num futuro próximo" destacando que a comitiva ucraniana não está a "perder um único dia".
