A Proteção Civil do Município de Guimarães pediu à população para evitar a circulação nas zonas ribeirinhas. Atendendo à precipitação que deve continuar nas próximas horas e às descargas previstas na Barragem do Ermal, estimadas em 80 metros cúbicos por segundo, a Proteção Civil antecipa uma subida significativa do caudal do rio Ave.

Aos residentes e utilizadores das zonas ribeirinhas, as autoridades recomendam que se evite circular e permanecer em áreas suscetíveis a inundações. Pedem também que sejam salvaguardadas pessoas e bens e que se mantenha uma atenção permanente às informações oficiais.

No Minho, a depressão Joseph já fez com que o rio galgasse algumas margens em Monção. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários, José Passos, ao jornal Minho, as águas ainda não chegaram aos passadiços e ao edifício das termas, mas a corporação vai continuar a monitorizar a situação, devido à chuva prevista para as próximas horas e da neve que começa a derreter.

José Passos acrescentou que o agravamento da situação do rio também depende da necessidade da barragem de Frieira, em Espanha, de fazer descargas de água. Recorde-se que sempre que a barragem precisa de descarregar mais água que o normal, os bombeiros recebem mensagem para minimizar o impacto de eventuais cheias.

Com o rio Minho são agora quatro os rios que hoje galgaram margens. Somam-se o rio Coura, os rios Lima e Vez também já galgaram margens no dia de hoje.

