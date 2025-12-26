Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Concordámos numa reunião de alto nível com o Presidente Trump num futuro próximo. Muitas decisões importantes poderão ser tomadas antes do Ano Novo”, afirmou Zelensky, numa mensagem publicada na rede social X.

Na quarta-feira, Zelensky tinha tornado públicos alguns detalhes da versão mais recente do plano dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito, apresentado há cerca de um mês e atualmente em discussão separada com Kiev e Moscovo. Segundo o presidente ucraniano, o documento prevê o congelamento das linhas da frente, estabelecendo que a posição das tropas no momento do acordo passe a ser reconhecida como linha de contacto de facto.

Zelensky diz haver “boas ideias” no plano dos EUA para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia
De acordo com o plano, esta situação permitiria a criação de possíveis zonas desmilitarizadas, a definir por um grupo de trabalho responsável pelo reposicionamento das forças no terreno e pela definição de eventuais zonas económicas especiais no futuro.

Zelensky sublinhou, no entanto, que o plano não resolve a questão sensível da eventual cedência de território à Rússia.

