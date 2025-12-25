Numa publicação divulgada no Facebook, Zelensky explicou que a chamada serviu para discutir “detalhes substantivos do trabalho em curso”, elogiando a “abordagem construtiva” e o “trabalho intensivo” dos representantes norte-americanos. O chefe de Estado ucraniano manifestou ainda a expectativa de que os entendimentos e ideias debatidos no dia de Natal possam vir a revelar-se úteis no processo negocial.

Na quarta-feira, Zelensky tinha tornado públicos alguns detalhes da versão mais recente do plano dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito, apresentado há cerca de um mês e atualmente em discussão separada com Kiev e Moscovo. Segundo o Presidente ucraniano, o documento prevê o congelamento das linhas da frente, estabelecendo que a posição das tropas no momento do acordo passe a ser reconhecida como linha de contacto de facto.

De acordo com o plano, essa situação abriria espaço à criação de possíveis zonas desmilitarizadas, a definir por um grupo de trabalho responsável por determinar o reposicionamento das forças no terreno e por estabelecer os parâmetros de eventuais zonas económicas especiais no futuro.

Apesar disso, Zelensky sublinhou que o plano não resolve a questão sensível da eventual cedência de território à Rússia. O líder ucraniano admitiu que ainda não existe consenso entre Kiev e Washington sobre este ponto, numa altura em que Moscovo exige, em particular, que a Ucrânia abdique da parte da região de Donetsk que permanece sob controlo ucraniano.

Zelensky acrescentou ainda que a nova versão do plano não impõe à Ucrânia uma renúncia formal à adesão à NATO, outra das principais exigências apresentadas pela Rússia desde o início do conflito.