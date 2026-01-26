Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Recentemente, organizações de defesa dos direitos humanos denunciam que o bloqueio da Internet tem como objetivo encobrir uma repressão sangrenta que fez milhares de manifestantes mortos.
Mas, segundo Hossein Rafieian, alto funcionário responsável pela economia digital na vice-presidência para a ciência e tecnologia do Irão, o acesso vai voltar, primeiro para empresas, dentro de dois dias.
"Esperamos que o acesso das empresas à Internet internacional seja restabelecido dentro de um ou dois dias", revelou à agência de notícias Mehr.
