Recentemente, organizações de defesa dos direitos humanos denunciam que o bloqueio da Internet tem como objetivo encobrir uma repressão sangrenta que fez milhares de manifestantes mortos.

Mas, segundo Hossein Rafieian, alto funcionário responsável pela economia digital na vice-presidência para a ciência e tecnologia do Irão, o acesso vai voltar, primeiro para empresas, dentro de dois dias.

"Esperamos que o acesso das empresas à Internet internacional seja restabelecido dentro de um ou dois dias", revelou à agência de notícias Mehr.

