A ameaça foi publicada esta sexta-feira na rede social Truth Social, onde Trump escreveu: “Se este ÚLTIMO ACORDO não for alcançado, todo o INFERNO, como nunca ninguém viu antes, cairá sobre o Hamas. HAVERÁ PAZ NO MÉDIO ORIENTE DE UMA FORMA OU DE OUTRA”.

Recorde-se que o plano norte-americano prevê o fim imediato dos combates e a libertação, no prazo de 72 horas, de 20 reféns israelitas vivos detidos pelo Hamas, bem como a entrega dos restos mortais de outros reféns, em troca da libertação de centenas de palestinianos presos em Gaza.

Fontes diplomáticas indicam que mediadores árabes e turcos estão a pressionar o Hamas a responder positivamente à proposta, mas um dirigente do grupo já admitiu que a resposta deverá ser negativa.

O ultimato surge no contexto da intensificação das negociações para tentar pôr fim ao conflito e aumentar a pressão internacional sobre o Hamas.

