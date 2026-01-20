Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em causa está o antigo Centro Presidencial de Operações de Emergência, um abrigo fortificado construído há mais de 80 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, concebido para proteger o Presidente dos Estados Unidos e assegurar a continuidade do poder em cenários de crise extrema. O espaço foi utilizado, entre outros momentos, durante os atentados de 11 de Setembro de 2001.

Segundo as fontes citadas pela CNN, o bunker original terá sido removido durante a demolição da antiga Ala Este, necessária para dar lugar a um novo salão de bailes e a uma ala modernizada. Em simultâneo, está a ser construída uma nova instalação subterrânea, descrita como tecnologicamente mais avançada, embora os seus detalhes permaneçam classificados por razões de segurança nacional.

Num recente encontro da National Capital Planning Commission, o diretor de Gestão e Administração da Casa Branca, Joshua Fisher, referiu-se a partes do projecto como sendo de natureza "ultrassecreta", sublinhando que as obras subterrâneas não seguiram os trâmites habituais de planeamento público devido à sua sensibilidade estratégica.

A remodelação tem gerado críticas por parte de historiadores e defensores do património, que questionam a demolição da Ala Este, tradicionalmente associada aos gabinetes da primeira-dama, sem o escrutínio público habitual. Existem mesmo ações judiciais a contestar o processo. Ainda assim, a administração norte-americana sustenta que a continuidade das obras é indispensável para garantir a segurança nacional.

Embora a Casa Branca não tenha divulgado pormenores sobre as capacidades do novo bunker, as fontes ouvidas pela CNN indicam que o objetivo é substituir o antigo PEOC por um centro de comando mais moderno, adaptado às ameaças contemporâneas, com sistemas de comunicação e proteção reforçados.

O projeto do novo salão de bailes, uma das maiores alterações estruturais da Casa Branca em décadas, deverá avançar à superfície a partir de 2026, após a conclusão dos procedimentos administrativos, enquanto os trabalhos subterrâneos decorrem sob um elevado nível de sigilo.