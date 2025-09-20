A alegada pausa de Donald Trump no envio de 400 milhões de dólares em ajuda militar a Taiwan alimentou os receios de que esteja a usar o apoio dos EUA à ilha para negociar com a China, escreve o The Guardian.

A suspensão ocorreu no meio dos esforços dos EUA para negociar um acordo comercial com a China após uma longa e penosa guerra comercial, e horas antes de Trump e o líder chinês, Xi Jinping, conversarem por telefone na sexta-feira. Trump disse que fizeram progressos "produtivos" em questões como o comércio, o fentanil e o TikTok. Concordaram também em reunir-se na Coreia em outubro e que Trump os visitará no próximo ano.

Durante o primeiro mandato de Trump, as vendas de armas a Taiwan ultrapassaram os 10 mil milhões de dólares pela primeira vez desde a década de 1990. Desde 2022, os presidentes dos EUA têm aprovação do Congresso para enviar até mil milhões de dólares em stocks de armas dos EUA para Taiwan e Ucrânia anualmente.

Mas, no segundo mandato de Trump, houve um arrefecimento significativo em relação a Taiwan. Questionou o valor do apoio dos EUA, ponderou que Taiwan deveria pagar pela "proteção" americana e rejeitou o mecanismo de ajuda à segurança em favor das vendas reais. Taiwan aumentou as suas despesas com a defesa em conformidade, com planos para atingir 5% do PIB até 2030.