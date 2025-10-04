"Estava prevista a participação de 500 pessoas e entraram 3.000 pessoas, agora, no final da manifestação. Estou seguro de que esse número foi largamente ultrapassado", disse um elemento da polícia à agência Lusa, no termo da manifestação, que chegou ao Rossio às 16h55.

Joana Mortágua, irmã da deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, detida em Israel desde o passado dia 1, também desfilou na concentração.

Escusando-se a prestar declarações, este sábado, sobre o processo, Joana Mortágua corroborou apenas à Lusa que as últimas notícias que tem da irmã e dos outros três portugueses detidos em Israel datam de sexta-feira.

"Apesar de toda a pressão internacional, Israel voltou hoje a bombardear Gaza", concluiu.