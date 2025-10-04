Nem o Mikeno, um pequeno barco da flotilha 'Global Sumud', nem outro qualquer chegou a Gaza. Inicialmente algumas informações davam conta que uma embarcação turca tinha enganado as autoridades, mas a verdade é que nenhum dos 40 barcos conseguiu chegar a território palestiniano.

Foram vários os vídeos divulgados no dia 2 de outubro da chegada de um barco à costa da Faixa de Gaza, mas esses mesmos vídeos retratavam outro cenário que não em Gaza.

O vídeo terá sido filmado em outro local e vários contas das redes sociais, que depois várias publicações noticiaram, deram conta da alegada chegada do barco.

No entanto, a verdade é que nenhuma embarcação da flotilha conseguiu levar ajuda a Gaza

(Nota de edição: o 24notícias publicou também a alegada informação sobre a chegada deste alegado barco, mas corrige agora a informação)