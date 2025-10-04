A polícia de choque usou gás lacrimogéneo e canhões de água para afastar os manifestantes que tentaram invadir o palácio Presidencial, após o protesto.

Alguns grupos de pessoas, muitas com máscaras de gás, arrombaram os portões de acesso ao terreno do palácio, mas foram dissuadidos pela polícia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Geórgia, Irakli Kobakhidze, disse hoje, em conferência de imprensa, que, se os manifestantes se envolvessem em atos de violência, receberiam "uma resposta proporcional".

Mais de 500 civis e 170 polícias ficaram feridos.