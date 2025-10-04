Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma virose colocou em dúvidas alguns jogadores do Benfica para o confronto com o FC Porto, neste domingo. Vómitos, dores de cabeça e no corpo fizeram com que alguns futebolistas não tenham trabalhado a 100% após o jogo com o Chelsea, na terça-feira, para a Liga dos Campeões. Contudo, José Mourinho diz que tem todos os jogadores preparados para o embate no estádio do Dragão.

"Estados todos bem de saúde, treinámos todos, está tudo bem. Não há ninguém impedido de viajar ou de jogar. Não há ninguém que fique para trás. Vamos todos. Começou em Londres e há um jogador que é o grande culpado, eu sei quem é e brinco com ele, depois fui eu. Foi preocupante há uns dois dias, mas hoje toda a gente treinou. Ainda equacionámos viajar para o Norte separados, mas não será necessário. A tendência é que amanhã estaremos melhor do que hoje. Mas não pensámos no adiamento. Fizemos um bom jogo em Londres e se pudéssemos ter o mesmo tipo de controlo amanhã, seria a situação ideal", disse José Mourinho, que não se coibiu de elogiar, por várias vezes, o adversário nesta conferência de imprensa.

"O FC Porto tem muito trabalho por trás, tiveram pré-época, não jogaram playoffs. Há muito trabalho ali, a equipa está bem, tem uma estrutura óbvia, dinâmicas bem adquiridas, os resultados são consequência do muito trabalho que têm e que nós não temos. Hoje foi dos poucos treinos em que tive a equipa toda", disse.