A notícia é avançada este sábado pelo Jornal do Centro, que cita a nova presidente da Junta, Maria Emília Costa, que diz que esta é a “oportunidade para demonstrar o trabalho que a CDU quer desenvolver nesta freguesia, um trabalho de contacto direto com a população, com todos e para todos, que é aquilo que sabemos fazer”.

"A batalha jurídica começou quando o Tribunal de Moimenta da Beira por despacho proferido em 23 de agosto, deliberou que a lista do grupo de cidadãos Dinamizar Moimenta – DM estava excluída por falta do número mínimo de proponentes (foram entregues 87 assinaturas – seis das quais incompletas – em vez das 91 necessárias). Um “erro” que a lista explicou ter-se tratado de um “lapso na entrega dos documentos – não tendo sido entregues duas páginas das quais constavam 12 assinaturas além das efetivamente apresentada”. Apesar de posteriormente terem tentado juntar mais documentos, o Tribunal considerou que este é um requisito essencial que tem de ser cumprido no momento da entrega, não sendo possível corrigi-lo a posteriori", diz o jornal.

Há quatro anos, o Movimento Dinamizar Moimenta ganhou as eleições, elegendo cinco membros para a Assembleia de Freguesia, com o PS, que este ano não se apresentou a eleições para este órgão, a conquistar quatro lugares. A freguesia tem 3027 eleitores.