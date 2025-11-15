Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Retiro o meu apoio à ‘congressista’ Marjorie Taylor Greene”, escreveu Trump na sexta-feira na rede social Truth Social, acrescentando: “Maggie ‘a Louca’ só RECLAMA, RECLAMA, RECLAMA”.

Marjorie Taylor Greene, representante da Geórgia, tinha acusado o Presidente de não se concentrar na questão do poder de compra e criticado a forma como Trump lidou com os arquivos relacionados com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, poucos dias antes de uma votação na Câmara dos Representantes que poderia obrigar a Administração a divulgar os documentos.

“[Donald Trump] ataca-me com força para dar o exemplo e assustar os outros republicanos antes da votação da próxima semana”, escreveu Greene na rede social X, acrescentando: “Surpreendente ver o quanto ele luta” para impedir a publicação.

Na mensagem na rede social Truth Social, Trump ainda afirmou estar pronto para apoiar outro candidato ou candidata de direita que desafie Greene nas primárias, numa movimentação que ocorre cerca de um ano antes das eleições legislativas de meio de mandato, quando todos os assentos da Câmara dos Representantes estarão em disputa.

O Partido Republicano tem enfrentado pesados reveses nas recentes eleições locais, o que reforçou pedidos internos para que a formação política se concentre mais nas questões do custo de vida, a maior preocupação das famílias norte-americanas.

O caso Epstein, que tem causado forte agitação no campo MAGA, foi reaberto esta semana com a divulgação de e-mails do criminoso sexual. Trump, que teve ligações ao ex-financeiro, garantiu na sexta-feira que “não sabia nada” sobre as ações de Epstein, que se suicidou na prisão antes do julgamento. Segundo a imprensa norte-americana, muitos republicanos devem votar a favor da publicação dos documentos do Ministério da Justiça na próxima semana.

