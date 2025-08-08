"Estamos a procurar recuperar algum território, algumas trocas de territórios para benefício de ambos", declarou esta sexta-feira em declarações aos jornalistas.

Donald Trump afirmou ainda que a situação na Ucrânia "pode ficar resolvida muito em breve".

Ontem, a reunião entre Trump e Putin parece ter local e também foi acordado e será anunciado posteriormente, disse o assessor do Kremlin, à agência internacional, citada pela Sky News.

Hoje, Trump afirmou que: “vou reunir-me muito em breve com o presidente Putin. Teria sido antes, mas suponho que há questões de segurança que, infelizmente, têm de ser tratadas”, disse Trump em declarações aos jornalistas.

Ushakov, ontem, disse que o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, falou sobre a ideia de uma reunião trilateral entre Putin, Trump e Volodymyr Zelensky quando conversou com Putin ontem, mas Moscovo não comentou.

"Por sugestão do lado americano, foi fechado um acordo em princípio para realizar uma reunião bilateral nos próximos dias, ou seja, um encontro entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump", disse Ushakov.

A reunião pode acontecer na próxima semana, já foi noticiado, mas Ushakov disse que ainda é difícil dizer quantos dias os preparativos para a cúpula levarão.

Esta possibilidade surge após a visita do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, a Moscovo, onde se reuniu com Putin no Kremlin. Witkoff esteve três horas com Putin, dois dias antes do prazo-limite imposto por Trump para que Moscovo avance com uma proposta de paz, sob pena de novas sanções.