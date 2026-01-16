Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Posso impor tarifas a países que não concordem com a questão da Gronelândia, porque precisamos da Gronelândia para a nossa segurança nacional”, declarou Trump durante um evento na Casa Branca dedicado à área da saúde, revela a CNN.

O presidente norte-americano fez estas declarações ao recordar a forma como utilizou tarifas comerciais para pressionar outros países a cooperarem com um plano destinado a reduzir os preços dos medicamentos nos Estados Unidos.

A ambição de Trump em relação à Gronelândia tem provocado forte contestação entre os países europeus, que receiam um agravamento das tensões transatlânticas e uma rutura nas relações diplomáticas de longa data. Algumas nações terão mesmo começado a reforçar a presença militar na ilha do Ártico, que goza de autonomia, mas continua a ser um território pertencente à Dinamarca.

Esta semana, representantes da Gronelândia e da Dinamarca estiveram na Casa Branca para reuniões com responsáveis da administração norte-americana, embora os encontros não tenham produzido conclusões concretas sobre os planos avançados por Donald Trump.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.