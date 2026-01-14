Após conversações em Washington, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, descreve o diálogo com os EUA como “franco, mas construtivo”, reconhecendo que as posições continuam a divergir.
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários