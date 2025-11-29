Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 5.ª Divisão Policial, a detenção ocorreu pelas 19h25, depois de os agentes serem chamados a uma residência devoluta. No local, constataram que se tratava de um estabelecimento comercial com a porta arrombada.

Durante a vistoria, os três suspeitos foram encontrados no interior. Em declarações à polícia, afirmaram que estavam em situação de sem-abrigo e que pretendiam pernoitar no espaço, razão pela qual teriam arrombado cadeados e danificado o vidro da entrada.

O proprietário do imóvel esteve presente e formalizou a denúncia, levando à detenção dos jovens. Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos a Termo de Identidade e Residência, e apresentados a primeiro Interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação.

