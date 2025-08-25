Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a polícia, a ação decorreu no dia 21 de agosto, pelas 15h30, na freguesia das Avenidas Novas, durante uma operação de prevenção criminal da Divisão de Trânsito. Os agentes, em viatura descaraterizada equipada com o sistema de captura de matrículas “PAGIS” (ou “Polícia Automático”), localizaram um veículo que constava nas bases de dados da PSP por estar em situação de “abuso de confiança em aluguer de veículo”.

A investigação revelou que, desde que a viatura deveria ter sido devolvida, esta teria sido usada na prática de dois furtos de catalisadores, incluindo um ocorrido entre as 13h30 e as 14h30 na zona de Odivelas.

Os suspeitos foram abordados enquanto acediam ao veículo. Durante a revista, a polícia encontrou cinco catalisadores cortados, uma rebarbadora com bateria, luvas de borracha e dez discos de corte. Todos os materiais, assim como o veículo, foram apreendidos.

Os três homens foram conduzidos à Divisão de Trânsito, onde foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo informados de todos os procedimentos legais.