Segundo a PSP, a operação teve início durante uma fiscalização rodoviária, quando os polícias detetaram um forte odor a droga no interior da viatura. No carro, os agentes encontraram um saco plástico com diversas notas de baixo valor, que o condutor afirmou serem o pagamento de uma dívida.

Com o consentimento do suspeito para busca à viatura, foram localizadas 25 placas de haxixe debaixo do banco do condutor. Numa mochila colocada no banco do passageiro, os polícias também encontraram vários itens associados ao tráfico de droga.

Posteriormente, foi realizada uma busca domiciliária, seguindo informação do suspeito de que haveria mais estupefacientes na sua residência.

No total, a PSP apreendeu 2,592 kg de haxixe, 945,91 g de ecstasy, 6,7 g de cocaína, 2.310 euros em numerário, facas e lâminas X-ato com resíduos de droga, uma balança de precisão e um telemóvel.

O detido foi conduzido ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste – Juízos de Sintra, onde lhe foi aplicada a prisão preventiva, a medida mais gravosa.

